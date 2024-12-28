Kepez\'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

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Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ruhsatsız silah ve uyuşturucuya yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri ile JASAT (Jandarma Dedektifleri) ekiplerince Kepez ilçesinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde bulunduran şüphelilere yönelik, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 4 v tüfeği, 25 tabanca fişeği, 50 gram esrar, 50 uyuşturucu sarım kağıdı, 1 esrar öğütücü aparat, 15 sentetik uyuşturucu hap ve muhtelif miktarda silah tamiratında kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. - ANTALYA