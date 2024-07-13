Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada - Son Dakika
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Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada

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Otomobiliyle çarptığı motosikletteki çocuğun ölümüne neden olan eski Kızılay başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık serbest bırakıldı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay sonrası kaza anına ait görüntüler de ortaya çıktı.

13.07.2024 09:13
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İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde 17 yaşındaki Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklet, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Motosiklet devrilerek sürüklenmeye başladı. Motosiklette arkada oturan 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki, başını beton dubaya çarptı. Hastaneye kaldırılan Çeki, hayatını kaybetti.

Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kaza sonrası gözaltına alınan Fatma Zehra Kınık, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılırken kaza anına ilişkin en net görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde Fatma Zehra Kınık'ın ara sokaktan yola kontrolsüz bir şekilde çıktığı ve kazaya sebebiyet verdiği görülüyor. Görüntülerin de ortaya çıkması sonrası Fatma Zehra Kınık'ın serbest bırakılması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kerem Kınık\'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada

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Son Dakika 3.Sayfa Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada - Son Dakika

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  • Güven GÖRGÜLÜ: ana yola kontrolsuz çıkmış görünüyor. 4 0 Yanıtla
  • Hakan Korkmaz: Allah sabır versin inşallah kimse istemez böyle kaza olsun... 4 0 Yanıtla

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