Kerem Kınık\'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada

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Sağanaktan kaçmak için attıkları adım sonları oldu, korkudan kimse yardım edemedi

İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde 17 yaşındaki Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklet, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Motosiklet devrilerek sürüklenmeye başladı. Motosiklette arkada oturan 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki, başını beton dubaya çarptı. Hastaneye kaldırılan Çeki, hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kaza sonrası gözaltına alınan Fatma Zehra Kınık, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılırken kaza anına ilişkin en net görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde Fatma Zehra Kınık'ın ara sokaktan yola kontrolsüz bir şekilde çıktığı ve kazaya sebebiyet verdiği görülüyor. Görüntülerin de ortaya çıkması sonrası Fatma Zehra Kınık'ın serbest bırakılması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.