Keşan\'da amcasını öldüren katil zanlısı tutuklandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde amcasını pompalı tüfek ile öldüren katil zanlısı Umut Küçükkarakaş, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüphelinin 68 suç dosyası olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan amcası Tokcan Küçükkarakaş'ı (47), tartışma sonucu Yenimescit Mahallesi Fidan Sokak'ta pompalı tüfek ile başından vurarak öldürdükten sonra kayıplara karışan şüpheli Umut Küçükkarakaş (27), Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yenimescit Mahallesi Hasır Sokak'ta yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Umut Küçükkarakaş'ın 68 suç dosyası olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edilen Umut Küçükkarakaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE