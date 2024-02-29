Keşan'da kamyonette çıkan yangına itfaiye amiri müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Keşan'da kamyonette çıkan yangına itfaiye amiri müdahale etti

Keşan\'da kamyonette çıkan yangına itfaiye amiri müdahale etti

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Alparslan Türkeş Meydanı'nda bir kamyonette çıkan yangına, tesadüfen yaya olarak oradan geçen itfaiye amiri, bir işyerinden aldığı yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. İtfaiye Müdürlüğü Amir Vekili Faruk Gezer'in ilk müdahalesiyle yangının büyümesi önlenirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangın tamamen söndürülürken, kamyonet çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

29.02.2024 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Alparslan Türkeş Meydanı'nda bir kamyonette çıkan yangına, tesadüfen yaya olarak oradan geçen itfaiye amiri, bir işyerinden aldığı yangın söndürme tüpü ile müdahale etti.

Alınan bilgiye göre; Hastane Caddesi istikametinden İsmet İnönü Caddesi istikametine giden 35 ATR 240 plakalı kamyonetin motor bölümünde Alparslan Türkeş Meydanı'na geldiği sırada dumanlar çıkmaya başlayınca, sürücü kamyoneti durdurdu. O sırada yaya olarak yoldan geçen İtfaiye Müdürlüğü Amir Vekili Faruk Gezer, bir işyerinden aldığı yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Gezer'in ilk müdahalesiyle yangının büyümesi önlenirken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta soğutma çalışması yaptı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çevrede tedbir aldığı yangın tamamen söndürülürken, kamyonet çekici ile olay yerinden kaldırıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

İtfaiye, Edirne, Keşan, Olay, İtfaiye, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Keşan'da kamyonette çıkan yangına itfaiye amiri müdahale etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 17:55:18. #1.12#
SON DAKİKA: Keşan'da kamyonette çıkan yangına itfaiye amiri müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement