Keşan\'da kamyonette çıkan yangına itfaiye amiri müdahale etti

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Edirne'nin Keşan ilçesinde, Alparslan Türkeş Meydanı'nda bir kamyonette çıkan yangına, tesadüfen yaya olarak oradan geçen itfaiye amiri, bir işyerinden aldığı yangın söndürme tüpü ile müdahale etti.

Alınan bilgiye göre; Hastane Caddesi istikametinden İsmet İnönü Caddesi istikametine giden 35 ATR 240 plakalı kamyonetin motor bölümünde Alparslan Türkeş Meydanı'na geldiği sırada dumanlar çıkmaya başlayınca, sürücü kamyoneti durdurdu. O sırada yaya olarak yoldan geçen İtfaiye Müdürlüğü Amir Vekili Faruk Gezer, bir işyerinden aldığı yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Gezer'in ilk müdahalesiyle yangının büyümesi önlenirken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta soğutma çalışması yaptı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çevrede tedbir aldığı yangın tamamen söndürülürken, kamyonet çekici ile olay yerinden kaldırıldı. - EDİRNE