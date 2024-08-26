Keşan'da kaygan yolda otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
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Keşan'da kaygan yolda otomobil takla attı: 3 yaralı

Keşan\'da kaygan yolda otomobil takla attı: 3 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, kayganlaşan yolda otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

26.08.2024 14:28
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, kayganlaşan yolda otomobilin kayarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Rasim Ergene Caddesi'nden Keşan Adalet Sarayı istikametine giden B.D. (19) yönetimindeki 35 AC 7194 plakalı otomobil, Tulumba Sokak'a dönüş yapmak istediği sırada yola akan su sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, kaldırımdaki beton mantara çarptıktan sonra takla attı. Ters dönen otomobilde, sürücü B.D. ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.S. (19) ve B.Y.K. (19) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulans ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Keşan'da kaygan yolda otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keşan'da kaygan yolda otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
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