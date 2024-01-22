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Keşan'da kaygan yolda trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Keşan'da kaygan yolda trafik kazası: 4 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Keşan\'da kaygan yolda trafik kazası: 4 yaralı
22.01.2024 - 10:58,
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Edirne'nin Keşan ilçesinde kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi istikametinden Keşan istikametine giden C.M.G. yönetimindeki 34 LY 5575 plakalı Hyundai marka otomobil, Mahmutköy Kavşağı yakınlarında, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü C.M.G. ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.K.G, R.G. ve P.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılar, ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Keşan'da kaygan yolda trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keşan'da kaygan yolda trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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