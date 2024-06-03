Keşan'da Polis Memuruna Çarpan Şüpheli Kaçtı - Son Dakika
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Keşan'da Polis Memuruna Çarpan Şüpheli Kaçtı

Keşan\'da Polis Memuruna Çarpan Şüpheli Kaçtı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli, otomobiliyle çarptığı polis memurunu yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, polis memuru tedavi altına alındı.

03.06.2024 13:28
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Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin "dur" ihtarında bulunduğu şüpheli, otomobil ile kaçarken çarptığı polis memurunu yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi ekipleri, şüphelendikleri 34 EEP 531 plakalı otomobili Önder Caddesi'nde durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı otomobil, önce karşı yönden gelen otomobile daha sonra polis motosikletine çarptı.

Motosikletten düşen polis memuru yaralanırken, sürücü otomobil ile kaçtı. Polis memuru Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, otomobil terk edilmiş olarak bulundu.

Yaşananlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Edirne, Keşan, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Keşan'da Polis Memuruna Çarpan Şüpheli Kaçtı - Son Dakika

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