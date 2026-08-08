Keşan\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişinin yaralandığı trafik kazasında yaralılardan Fatma Aslan (65) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün Edirne istikametinden Keşan yönüne seyir halinde bulunan M.P. yönetimindeki 57 AAE 496 plakalı otomobil, Kozköy Kavşağı'nda A.Y. idaresindeki 22 PB 011 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Z.P, A.K.P, E.P. ve D.B. ile G.Y, G.Y. ile Fatma Aslan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Keşan ve Uzunköprü'deki hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaralanan 9 kişiden biri olan Fatma Aslan, sevk edildiği Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.