Keşan\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doktor Ali İhsan Çuhacı Caddesi'nde Ümmühan Aktan Sokak'a dönüş yapmak isteyen G.K. yönetimindeki 22 AEZ plakalı otomobil ile arkadan gelerek sollama yapmak isteyen K.C.D. yönetimindeki 59 ALL plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü, metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - EDİRNE