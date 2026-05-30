Keşan\'da Trafik Kontrol Uygulaması

Edirne'nin Keşan ilçesinde trafik ekipleri tarafından şehir girişinde uygulama gerçekleştirildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması ve muhtemel kazaların önlenmesi amacıyla yapılan uygulamada, araç sürücülerinin ehliyet ve ruhsat kontrolleri gerçekleştirildi. Ekipler ayrıca başta emniyet kemeri kullanımı olmak üzere diğer trafik kurallarına uyulup uyulmadığını da denetledi.

Şehir girişinde kurulan uygulama noktasında durdurulan araçlar tek tek kontrol edilirken, sürücülere trafik kurallarına uymalarının önemine dikkat çekildi. Kurallara aykırı davranışlarda bulunan sürücülere ise cezai işlem uygulandı. - EDİRNE