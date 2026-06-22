Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin durdurduğu şüphelinin yapılan üst aramasında 6,30 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Yörük Mahallesi Fidan Sokak'ta durumundan şüphelendikleri Ü.K'yı durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin üst aramasında poşet ve peçete içerisinde toplam 6,3 gram kimyasala bulanmış tütün ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE
Son Dakika › 3. Sayfa › Keşan'da Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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