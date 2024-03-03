Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 6 şüphelinin üst aramasında sentetik ecza ile uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin farklı zaman ve yerlerde yaptığı uygulamalarda durdurulan İ.A., A.S. D., A.A., S.I., E.S. ve R.M.Ü.'nün üst aramalarında toplam 20 adet sentetik ecza ile 10,59 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Keşan'da yapılan uygulamalarda 6 şüphelinin üstünde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Esenyurt'ta sokak röportajı sırasında çıkan gerginlikte bir kişi gözaltına alındı. Röportaj esnasında Zafer Partisi'nin seçim çadırını eleştiren bir kişinin sözleri tartışmaya neden oldu. Olayın büyümesini engellemek için araya giren vatandaşlar sayesinde kavga önlendi. Polis ekipleri, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Y.S. isimli şahsı gözaltına aldı.
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