Keşan'da yapılan uygulamalarda 6 şüphelinin üstünde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Keşan'da yapılan uygulamalarda 6 şüphelinin üstünde uyuşturucu ele geçirildi

Keşan\'da yapılan uygulamalarda 6 şüphelinin üstünde uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 6 şüphelinin üst aramasında toplam 20 adet sentetik ecza ile 10,59 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

03.03.2024 20:19  Güncelleme: 20:21
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Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 6 şüphelinin üst aramasında sentetik ecza ile uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin farklı zaman ve yerlerde yaptığı uygulamalarda durdurulan İ.A., A.S. D., A.A., S.I., E.S. ve R.M.Ü.'nün üst aramalarında toplam 20 adet sentetik ecza ile 10,59 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Keşan'da yapılan uygulamalarda 6 şüphelinin üstünde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keşan'da yapılan uygulamalarda 6 şüphelinin üstünde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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