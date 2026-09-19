Keşan\'da yerde yatan ata şiddet iddiasıyla polis 2 kişi hakkında adli işlem başlattı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yerde bulunan bir ata şiddet uyguladıkları iddiasıyla 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre; Cumhuriyet Mahallesi Kızılay Sokak'ta yerde yatan bir atı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti. Ata şiddet uygulandığı ihbarı üzerine bölgeye Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yerde yatan ve kulağında küpesi olmayan atı gördü. Polis, G.K. ve A.D.'yi ata şiddet uyguladıkları gerekçesiyle Polis Merkezi Amirliği'ne götürülerek haklarında adli işlem başlatıldı. At ise Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.