Keşan ve Uzunköprü\'de Uyuşturucu Operasyonu

Edirne'nin Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda metamfetamin, sentetik kannabinoid ve sentetik haplarının yanı sıra 2 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Keşan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 86 adet Lyrica sentetik hapı, daralı ağırlığı 23,19 gram metamfetamin, 26 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 0,6 gram pregabalin ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 hassas terazi ve 7 uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu. Ekipler, aramalarda 1 adet 9x19 milimetre ve 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca ile 16 adet 9x19 milimetre ve 13 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği de ele geçirdi.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.