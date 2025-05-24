Kestel'de Mobilya İmalathanesinde Yangın - Son Dakika
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Kestel'de Mobilya İmalathanesinde Yangın

Kestel\'de Mobilya İmalathanesinde Yangın
24.05.2025 01:48
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Bursa'nın Kestel ilçesindeki mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Kestel ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 00.00 sıralarında Bursa- Ankara Karayolu üzeri Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkiinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören işçiler itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Ekonomi, Kestel, Yaşam, bursa, Son Dakika

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