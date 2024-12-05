Kestel\'de Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

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Bursa'nın Kestel ilçesinde 2 motosikletlinin tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı.

Olay Bursa- Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesi mevkiinde meydana geldi. Kestel'den Gürsu istikametine seyreden 2 motosiklet sürücüsü, birbirine elleriyle temas ederek uzun süre seyrettiler. O anlar bir sürücünün amatör kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA