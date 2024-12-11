Kıbrıs Gazisi Mustafa Topçu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kıbrıs Gazisi Mustafa Topçu Hayatını Kaybetti

Kıbrıs Gazisi Mustafa Topçu Hayatını Kaybetti

70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mustafa Topçu, KOAH nedeniyle hastanede hayatını kaybetti.

11.12.2024 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da yaşayan Kıbrıs Gazisi 70 yaşındaki Mustafa Topçu, KOAH hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadenizliler Mahallesi'nde yaşayan ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan ve gazilik ünvanına sahip olan 70 yaşındaki Mustafa Topçu, bir süredir KOAH hastalığı nedeniyle hastanede tedavi altındaydı. Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Topçu için Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'ndeki taziye evinde cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Tekirdağ Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, gazinin yakınları, mahalle sakinleri ve Kıbrıs gazisi arkadaşları katıldı. Cenaze namazının ardından Mustafa Topçu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Vali Recep Soytürk ve beraberindeki protokol üyeleri, gazinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunarak acılarını paylaştı.

Gazi Topçu'nun cenazesi Yenişehir Mezarlığı'na defnedilecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mustafa Topçu, Politika, 3-sayfa, Kıbrıs, Koah, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kıbrıs Gazisi Mustafa Topçu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önce ’’Görevden al’’ dediği ’Baş Haydut’un bilinmeyenleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce ''Görevden al'' dediği 'Baş Haydut'un bilinmeyenleri
15:28 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya hapishanesine baksın Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya hapishanesine baksın
14:16 Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış
14:13 Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’den ihraç edildi Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi
13:07 Hamaney’den Esad’ın devrilmesi sonrası ilk açıklama Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama
20:03 Silahı 4 kez ateşledi Birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından vuruldu Silahı 4 kez ateşledi! Birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından vuruldu
20:01 Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtları açıklandı Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtları açıklandı
19:44 AVM’de dehşet Silahla saldırdı, motosiklet gasp edip kaçtı AVM'de dehşet! Silahla saldırdı, motosiklet gasp edip kaçtı
19:43 Felipe Melo, Türkiye’ye geldi Felipe Melo, Türkiye'ye geldi
19:26 Loris Karius, dünyanın en iyi takımlarından birine transfer oluyor Loris Karius, dünyanın en iyi takımlarından birine transfer oluyor
19:20 TBMM’de Bütçe Görüşmeleri ve Tepkiler TBMM'de Bütçe Görüşmeleri ve Tepkiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 15:58:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kıbrıs Gazisi Mustafa Topçu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.