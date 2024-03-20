Sivas\'ta KOAH hastalığından vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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Sivas'ta geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla vefat eden Kıbrıs gazisi Osman Çiçek (72) son yolculuğuna uğurlandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kavak köyünde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Osman Çiçek, KOAH hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çiçek için köyünde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakiben düzenlenen törene; Yıldızeli Kaymakamı Altay Karadağ, Yıldızeli Belediye Başkan Vekili Mahmut Beşler, Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci, Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı ile Çiçek'in yakınları katıldı. Törenin ardından Çiçek'in cansız bedeni köy mezarlığına defnedildi. - SİVAS