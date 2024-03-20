Sivas'ta KOAH hastalığından vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Sivas'ta KOAH hastalığından vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Sivas\'ta KOAH hastalığından vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Osman Çiçek, KOAH hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çiçek için köyünde düzenlenen cenaze törenine, ilçe kaymakamı, belediye başkan vekili ve gazinin yakınları katıldı. Törenin ardından Çiçek köy mezarlığına defnedildi.

20.03.2024 17:42  Güncelleme: 17:47
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Sivas'ta geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla vefat eden Kıbrıs gazisi Osman Çiçek (72) son yolculuğuna uğurlandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kavak köyünde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Osman Çiçek, KOAH hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çiçek için köyünde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakiben düzenlenen törene; Yıldızeli Kaymakamı Altay Karadağ, Yıldızeli Belediye Başkan Vekili Mahmut Beşler, Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci, Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı ile Çiçek'in yakınları katıldı. Törenin ardından Çiçek'in cansız bedeni köy mezarlığına defnedildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta KOAH hastalığından vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta KOAH hastalığından vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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