Kiev'de Hava Saldırısı: 37 Ölüm

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir depo tesisini hedef aldığı hava saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Rusya'nın dün akşam Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki bir depo tesisine yönelik saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi. Ukraynalı yetkililer, büyük bir patlamanın meydana geldiği ve geniş çaplı yangının çıktığı saldırı sonucu yaşanan can kaybının 37'ye yükseldiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu saldırıda bir mühimmat deposunun hedef alındığını açıklamıştı. Ukraynalı yetkililer deponun sivil mi yoksa askeri bir tesis mi olduğu ayrıntısını paylaşmazken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yaşananları eleştirmişti. Zelenskiy, sivil konutlar ve yerleşim alanları yakında mühimmat depolanmasına izin verilemeyeceğini belirterek, resmi görev ihmali şüphesiyle cezai soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Ukraynalı lider, "Bunun yaşanmasına izin veren kişiler, aldıkları kararlar nedeniyle hesap vermeli. Yürürlükte olan düzenlemeler var, konutların veya diğer yerleşim alanlarının yakınlarında mühimmat depolanamaz. Gerekli sonuçlar mutlaka çıkarılacaktır" demişti.

Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkachenko, 42 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'deki Bucha bölgesinden yaklaşık 400 kişinin tahliye edildiğini belirtmişti.