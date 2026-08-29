Kiev'de Hava Saldırısı: 37 Ölüm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kiev'de Hava Saldırısı: 37 Ölüm

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Kiev'deki depo saldırısında ölü sayısı 37'ye yükseldi, 42 kişi yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir depo tesisini hedef aldığı hava saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Rusya'nın dün akşam Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki bir depo tesisine yönelik saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi. Ukraynalı yetkililer, büyük bir patlamanın meydana geldiği ve geniş çaplı yangının çıktığı saldırı sonucu yaşanan can kaybının 37'ye yükseldiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu saldırıda bir mühimmat deposunun hedef alındığını açıklamıştı. Ukraynalı yetkililer deponun sivil mi yoksa askeri bir tesis mi olduğu ayrıntısını paylaşmazken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yaşananları eleştirmişti. Zelenskiy, sivil konutlar ve yerleşim alanları yakında mühimmat depolanmasına izin verilemeyeceğini belirterek, resmi görev ihmali şüphesiyle cezai soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Ukraynalı lider, "Bunun yaşanmasına izin veren kişiler, aldıkları kararlar nedeniyle hesap vermeli. Yürürlükte olan düzenlemeler var, konutların veya diğer yerleşim alanlarının yakınlarında mühimmat depolanamaz. Gerekli sonuçlar mutlaka çıkarılacaktır" demişti.

Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkachenko, 42 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'deki Bucha bölgesinden yaklaşık 400 kişinin tahliye edildiğini belirtmişti.

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3. Sayfa, Rusya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kiev'de Hava Saldırısı: 37 Ölüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın
Yalın ayak yola çıktı, seyir halindeki araçlara taş fırlattı Yalın ayak yola çıktı, seyir halindeki araçlara taş fırlattı
Fidan hoca gözaltına alındı Fidan hoca gözaltına alındı
Kremlin duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bişkek’te Putin ile görüşecek Kremlin duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bişkek'te Putin ile görüşecek
Yayaya çarpıp, yaralayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü: Yaya geçidi için de ders versinler Yayaya çarpıp, yaralayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü: Yaya geçidi için de ders versinler
Volkswagen Osnabrück’te Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın Volkswagen Osnabrück'te Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın

18:06
Güzellik merkezinde gizli kamera ile kaydettikleri 14 bin özel görüntüyü satan 2 şüpheli tutuklandı
Güzellik merkezinde gizli kamera ile kaydettikleri 14 bin özel görüntüyü satan 2 şüpheli tutuklandı
17:33
“Fidan Hoca“ tutuklandı
"Fidan Hoca" tutuklandı
17:09
Türk gezgine kabile reisinden ahlak dışı teklif İnek önerdi
Türk gezgine kabile reisinden ahlak dışı teklif! İnek önerdi
17:04
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasına neden olan araç sürücüsü tutuklandı
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasına neden olan araç sürücüsü tutuklandı
16:28
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
15:54
Özgür Özel, seçim vaadini ağzından kaçırdı: Söylemeyecektim
Özgür Özel, seçim vaadini ağzından kaçırdı: Söylemeyecektim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 18:31:01. #7.12#
SON DAKİKA: Kiev'de Hava Saldırısı: 37 Ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement