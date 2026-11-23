Kiev yakınlarındaki Dymer'de dronun isabet ettiği bina enkaza döndü, 11 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya'nın Kiev bölgesine düzenlediği insansız hava aracı saldırısında Dymer kasabasında bir binaya isabet eden dron nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti. Sözcü Ruban, enkazdan 22 saat sonra 7 yaşındaki bir çocuk ile 79 yaşındaki bir kadının çıkarıldığını duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'nın Kiev bölgesine insansız hava aracı ile gerçekleştirdiği saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Rusya, Ukrayna'nın Kiev bölgesine insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirdi. Kiev yakınlarındaki Dymer kasabasında, dronun isabet ettiği bina enkaza dönerken saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kurtarma ekipleri, gece boyunca binanın enkazında arama çalışmalarını sürdürdü. Yetkililer, enkazda kaç kişiye ait cansız beden kaldığına ilişkin açıklama yapmadı.
Acil Durum Hizmetleri Sözcüsü Viktoriia Ruban, enkazdan 7 yaşında David adlı bir çocuk ile 22 saat sonra enkazdan Valentyna adında 79 yaşındaki bir kadının çıkarıldığını duyurdu.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?