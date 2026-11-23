Rusya'nın Ukrayna'nın Kiev bölgesine insansız hava aracı ile gerçekleştirdiği saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Rusya, Ukrayna'nın Kiev bölgesine insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirdi. Kiev yakınlarındaki Dymer kasabasında, dronun isabet ettiği bina enkaza dönerken saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kurtarma ekipleri, gece boyunca binanın enkazında arama çalışmalarını sürdürdü. Yetkililer, enkazda kaç kişiye ait cansız beden kaldığına ilişkin açıklama yapmadı.

Acil Durum Hizmetleri Sözcüsü Viktoriia Ruban, enkazdan 7 yaşında David adlı bir çocuk ile 22 saat sonra enkazdan Valentyna adında 79 yaşındaki bir kadının çıkarıldığını duyurdu.