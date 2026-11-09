Kilis'te 15 yıl 6 ay 21 gün cezasıyla aranan hırsızlık hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te 15 yıl 6 ay 21 gün cezasıyla aranan hırsızlık hükümlüsü yakalandı

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Kilis\'te 15 yıl 6 ay 21 gün cezasıyla aranan hırsızlık hükümlüsü yakalandı
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Kilis'te Asayiş Şube ekiplerinin kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışmasında, hırsızlık suçundan 15 yıl 6 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından şahıs Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kilis'te hırsızlık suçundan 15 yıl 6 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan Kilis İlamat ve İnfaz Bürosunca 15 yıl 6 ay 21 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA
Asayiş Şube MüdürlüğüHırsızlık3. SayfaAsayişGüncelKilisSon Dakika

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