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Kilis'te 9 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlılar hakim karşısında - Son Dakika
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Kilis'te 9 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlılar hakim karşısında

Kilis'te 9 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğu Gina Mercimek'i su kuyusuna atan 2 zanlının yargılanmasına başlandı. Azittin Altınöz ve Hüseyin Boğuç, cinsel istismar ve canavarca hisle insan öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanıyor. Duruşma öncesinde tepki gösteren Yeryüzü Çocukları Derneği, adaletin sağlanmasını istedi. Sanıkların tutukluluk halleri devam ederken, duruşma 19 Ocak 2024 tarihine ertelendi.

Kilis\'te 9 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlılar hakim karşısında
03.01.2024 - 19:07,  Güncelleme: 19:08
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Vahşi cinayetinin sanıkları hakim karşısında

Kilis'te 9 yaşında kız çocuğunu öldürerek su kuyusuna atan 2 zanlının yargılanmasına başlandı

KİLİS - Kilis'te 9 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğu Gina Mercimek'i öldürerek su kuyusuna atan 2 zanlının yargılanmasına başlandı. Kilis 2. Ağır Ceza Mahkemesinde cinsel istismar ve canavarca hisle insan öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanan Azittin Altınöz ve Hüseyin Boğuç ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesinde Yeryüzü Çocukları Derneği tarafından Gina çocuğun resmi önüne oyuncak bebek ve çanta konularak tepki gösterdi.

4 Nisan 2023 tarihinde Kilis Okçular Mahallesinde Selvili Medrese Sokak'ta meydana gelen olayda, okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan yabancı uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek bir evin bahçesindeki su kuyusunda ölü olarak bulundu. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda küçük kızın iple boynuna briket bağlanarak öldürüldüğünü tespit etti. Ekipler, kısa sürede cinayet şüphelisi 2 zanlıyı kısa sürede gözaltına aldı.

İlk kez hakim karşısına çıktılar

Kilis'te 9 yaşındaki yabancı uyruklu Gina Mercimek'i kuyuya atarak öldüren 2 zanlı için ilk duruşma Kilis Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme heyeti 2 zanlının tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Ocak 2024 tarihine erteledi.

Sanıklar birbirini suçladı

Sanıklardan Hüseyin Boğuç, mahkemede, "Benim bu olayla ilgim yok, olayı Azittin Altınöz'ün gerçekleştirdi. Beni de söylememem konusunda tehdit etti. Bu yüzden bende olayı kimseye anlatamadım" dedi.

"Sabıkam olduğu için olayı benim üzerime atmak istiyor"

Diğer sanık Azittin Altınöz ise, "Olay günü ben Boğuç'un evine hiç gitmedim. Boğuç, zaten evine kimseyi almaz. Ben sadece olaydan bir gün önce evine gittim. O gün de kapıda oturduk sabıkam olduğu için Boğuç, olayı benim üzerime atmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Maktul Gina Mercimek'in annesi H.K., babası H.M. ve kardeşi Ö.M. ise sanıkların en ağır cezayı almalarını istedi.

Duruşmaya, Yeryüzü Çocukları Derneği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avukatları, İstanbul, Gaziantep ve Kilis barosuna bağlı avukatlar, Özgürlük için Hukukçular Derneği Avukatları ve vatandaşlar katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, duruşma 19 Ocak tarihine ertelendi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te 9 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlılar hakim karşısında - Son Dakika


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