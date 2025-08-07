Kilis\'te DEAŞ Üyesi Gözaltına Alındı

Kilis'te yürütülen terörle mücadele çalışmaları kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet yürüttüğü tespit edilen A.A.M.A. isimli şahıs gözaltına alındı.
Şüpheli hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KİLİS
