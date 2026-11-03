Kilis'te ekim ayı çalışmalarında yakalanan 115 aranan şahıstan 56'sı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kilis'te ekim ayı çalışmalarında yakalanan 115 aranan şahıstan 56'sı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kilis\'te ekim ayı çalışmalarında yakalanan 115 aranan şahıstan 56\'sı tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kilis\'te ekim ayı çalışmalarında yakalanan 115 aranan şahıstan 56\'sı tutuklandı
Haber Videosu

Kilis'te 1-31 Ekim 2026'da il genelinde yürütülen çalışmalarda 115 aranan şahıs yakalandı. Bin 564 uygulamanın yapıldığı çalışmalarda 253 bin 193 kişi sorgulandı ve yakalanan şahıslardan 56'sı tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ekim ayında il genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda 115 aranan şahıs yakalanırken, bunlardan 56'sı tutuklandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında kent genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda bin 564 uygulama gerçekleştirilirken, 253 bin 193 şahsın sorgusu yapıldı. Yapılan çalışmalarda 115 aranan şahıs yakalandı, 56 şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Çalışmalarda ayrıca 30 adet silah, 886 adet/gram uyuşturucu madde, 9 bin 955 paket sigara ve 29 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelKilisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Münir Özkul’un oğlu yıllardır Kanada’da İşte mesleği Münir Özkul'un oğlu yıllardır Kanada'da! İşte mesleği
Trump ve Putin geliyor Çin’de bıçakları bile zincirlediler Trump ve Putin geliyor! Çin'de bıçakları bile zincirlediler
Ve mutlu son Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı Ve mutlu son! Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı
Tarihin en büyük kripto soygunu Kim Jong Un’un kardeşi ateş püskürdü Tarihin en büyük kripto soygunu! Kim Jong Un'un kardeşi ateş püskürdü
Maç oynanırken bir anda ortaya çıktı Tribünler şaşkına döndü Maç oynanırken bir anda ortaya çıktı! Tribünler şaşkına döndü
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan olay sözler Şampiyonluklar el değiştirebilir TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler! Şampiyonluklar el değiştirebilir
Kiev’de askeri binanın içinden gelen görüntüler ortalığı karıştırdı Kiev'de askeri binanın içinden gelen görüntüler ortalığı karıştırdı
15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm 15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm
10:40
Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu
Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
10:25
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu! Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak
10:15
Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti İşte yeni oran
Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte yeni oran
10:07
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
10:02
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
09:55
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
09:53
ABD sandık başına gidiyor Trump’ın korkulu rüyası gerçek olabilir
ABD sandık başına gidiyor! Trump'ın korkulu rüyası gerçek olabilir
09:16
Son ankette Özgür Özel’e kötü haber 14 puan birden kaybetti
Son ankette Özgür Özel'e kötü haber! 14 puan birden kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 10:48:02. #.0.3#
SON DAKİKA: Kilis'te ekim ayı çalışmalarında yakalanan 115 aranan şahıstan 56'sı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android