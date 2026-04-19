Kilis'te Kuyuda Yakalanan Zanlı Tutuklandı
Kilis'te Kuyuda Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Kilis'te Kuyuda Yakalanan Zanlı Tutuklandı
19.04.2026 16:36
Kilis'te uyuşturucu ticareti yapan H.B. evindeki kuyuda yakalanarak tutuklandı.

Kilis'te narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, hakkında 30 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve evindeki kuyuda saklanırken yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında, 11 ayrı dosyadan toplam 30 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 9 bin 900 TL adli para cezası bulunan H.B. isimli şahsın Şıh Abdullah Mahallesi'nde bir adreste saklandığını tespit etti.

Alınan arama kararı doğrultusunda ikamette yapılan aramada, şüpheli mutfak bölümünde üzeri tahta ve halı ile kapatılmış bir kuyunun içerisinde yakalandı. Kuyuda yapılan aramada, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 900 TL, 3 bin 600 dolar ve 100 euro ele geçirildi.

Evde devam eden aramalarda ise 3.49 gram metamfetamin, 1.51 gram esrar, 1 pompalı tüfek, 11 kartuş, 5 fişek ve 2 cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi

16:24
Okullarda yeni önlemler: Ailesinde silah olan öğrencilere yakın takip yapılacak
Okullarda yeni önlemler: Ailesinde silah olan öğrencilere yakın takip yapılacak
16:12
Muhteşem gol İrfan Can Kahveci kornerden attı
Muhteşem gol! İrfan Can Kahveci kornerden attı
15:59
Samsunspor-Beşiktaş mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Samsunspor-Beşiktaş mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
15:10
ABD heyeti Pakistan’a hareket etti, Trump’tan ateşkes resti geldi
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi
14:53
Tutuklanan eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel’in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
Tutuklanan eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
14:40
Özkan Yalım dosyasında yeni perde 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
