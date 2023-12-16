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Kilis'te motosiklet kazası: 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Kilis'te motosiklet kazası: 2 kişi ağır yaralandı

Kilis'in Mehmet Sanlı Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan bir öğrenciye çarpan motosiklet sürücüsü ile öğrenci ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kilis\'te motosiklet kazası: 2 kişi ağır yaralandı
16.12.2023 - 18:17,
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Kilis'te motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa bulvarında meydana geldi. S.H yönetimindeki 34 ZD 5930 plakalı motosiklet ile yolun karşısına geçmek isteyen öğrenci E.K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan E.K. ve S.H. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarına üzerine ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ekiplerce Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA
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Doğan Güreş, Kilis, Son Dakika

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