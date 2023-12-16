Kilis\'te motosiklet kazası: 2 kişi ağır yaralandı

Kilis'te motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa bulvarında meydana geldi. S.H yönetimindeki 34 ZD 5930 plakalı motosiklet ile yolun karşısına geçmek isteyen öğrenci E.K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan E.K. ve S.H. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarına üzerine ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ekiplerce Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS