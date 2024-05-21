Kilis'te Son Bir Haftada 13 Şüpheli Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı

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Kilis'te son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı

KİLİS - Kilis'te son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan 12 ayrı operasyonda yüzlerce uyuşturucu hap yakalanırken, 13 şüpheli ise gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik 12 adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda, bin 280 adet captagon, 182 adet sentetik ecza hap, 2 gram metamfetamin, 2,35 gram esrar, 11,96 gram kimyasal toz madde, 23 kök kenevir, 140,67 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 1 adet klişe ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

Kilis Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti kullanıma karşı kararlı mücadelesini sürdüreceğini belirterek, vatandaşların şüpheli durumlarını bildirmelerini ve bu mücadeleye destek olmalarını istedi.