Kilis'te Son Bir Haftada 13 Şüpheli Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kilis'te Son Bir Haftada 13 Şüpheli Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı

Kilis'te son bir haftada yapılan 12 ayrı operasyonda yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ayrıca çeşitli miktarlarda captagon, sentetik ecza hap, metamfetamin, esrar, kimyasal toz madde, kenevir tohumu, hassas terazi, klişe ve tabanca da ele geçirildi. Kilis Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların şüpheli durumları bildirmelerini ve uyuşturucu madde ticaretine karşı mücadeleye destek olmalarını istedi.

21.05.2024 20:17
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Kilis'te son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı

KİLİS - Kilis'te son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan 12 ayrı operasyonda yüzlerce uyuşturucu hap yakalanırken, 13 şüpheli ise gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik 12 adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda, bin 280 adet captagon, 182 adet sentetik ecza hap, 2 gram metamfetamin, 2,35 gram esrar, 11,96 gram kimyasal toz madde, 23 kök kenevir, 140,67 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 1 adet klişe ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

Kilis Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti kullanıma karşı kararlı mücadelesini sürdüreceğini belirterek, vatandaşların şüpheli durumlarını bildirmelerini ve bu mücadeleye destek olmalarını istedi.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kilis'te Son Bir Haftada 13 Şüpheli Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı - Son Dakika
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