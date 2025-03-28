Kilis\'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Kilis'te polis ekiplerince yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar sonucunda H.C. isimli şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 50,45 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS