Kilis'te Vali Tahir Şahin tarafından basın mensuplarına güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleşti - Son Dakika
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Kilis'te Vali Tahir Şahin tarafından basın mensuplarına güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleşti

Kilis\'te Vali Tahir Şahin tarafından basın mensuplarına güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleşti

Kilis'te Vali Tahir Şahin tarafından basın mensuplarına güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleşti.

06.03.2024 15:59
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Kilis'te Vali Tahir Şahin tarafından basın mensuplarına güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleşti. Toplantıda kentteki asayiş verilerini paylaşan Şahin, kent genelinde zehir tacirlerine yönelik gerçekleşen operasyonda 35 zanlının gözaltına alındığını söyledi.

Kilis'te asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Vali Tahir Şahin, Valilik binasında basın açıklaması yaptı. Şahin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Coşkun Karaca ile birlikte 2024 yılının ilk iki ayında gerçekleşen asayiş olayları hakkında bilgi verdi.

Kilis Valisi Tahir Şahin yaptığı açıklamada, Kilis'in huzurlu ve güvenli şehir olduğunu belirterek vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için güvenlik güçlerinin 7 gün 24 saat aralıksız çalıştığını söyledi. 31 Mart'ta yapılacak olan seçimin huzur ve güvenliğinin önemine değinen Şahin, seçimlerle ilgili tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Son iki ayda meydana gelen asayiş olayları ile ilgili açılama yapan Şahin, "Kıymetli Hemşerilerim, mülki idare amirlerimiz, emniyet, jandarma ve tüm kolluk birimlerimizle 24 saat esasına göre görev yaparak daha huzurlu ve daha güvenli bir Kilis için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini temin etmek bizlerin görevi. Görevimizi ifa ederken Anayasa'dan, kanunlardan ve diğer düzenlemelerden aldığımız yetkileri insan haklarını gözeterek, kanunlar çerçevesinde, temel hak ve özgürlüklere saygı duyarak kullanıyoruz. Valilik olarak en önemli gündem maddelerimizin başında 'güvenlik' geliyor. 7-24 görev başında olan güvenlik kuvvetlerimiz bu çerçevede, göçmen kaçakçılığı, düzensiz göçle mücadele, asayiş olayları, uyuşturucu ile mücadele, organize suç örgütleriyle mücadele, trafik, kadına yönelik şiddet, okul çevre güvenliği başta olmak üzere çok kıymetli çalışmalar yapmaktadırlar. Türkiye Yüzyılında teröre, onların iş birlikçilerine, zehir tacirlerine, organize suç örgütlerine suç odaklarına asla geçit vermiyoruz, vermeyeceğiz" dedi.

"2024 yılının ilk ayında 2 bin 721 personel suçlularla mücadele etti"

2024 yılının ilk iki ayında 2 bin 721 emniyet ve jandarma personeli ile birlikte suç ve suçlular ile mücadele edildiğini söyleyen Şahin, "İlimizde İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı bin 976, İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı 745 olmak üzere toplam 2 bin 721 personelimizle suç ve suçlularla mücadele ediyoruz. Sınır Güvenliği konusunda, Suriye ile olan 114 kilometrelik sınır hattımızda 4 aşamalı Hudut Emniyet Sistemi uyguluyoruz. Bu sistemde yer alan önleyici birliklerimiz, nöbet mevzilerimiz, profesyonel komandolarımız ve kolluk kuvvetlerimiz sayesinde yasa dışı sınır geçişlerinin önüne geçiyoruz. Hudut hattımız 7-24 hava şartları ne olursa olsun Hudut Kartallarımız tarafından teknolojik cihazlarla kontrol edilmekte ve yasa dışı geçiş teşebbüslerine müdahale edilmektedir. Son iki ay içerisinde Kilis ili sorumluluk sahasında 1. Hudut Alay Komutanlığımız tarafından toplam 3 bin 752 düzensiz göçmenin ülkemize yasadışı girişi engellenmiştir. İlimiz bulunduğu konum itibariyle sınır şehridir" ifadelerini kullandı.

"Son iki ayda organizatörlere yönelik 13 operasyon düzenlendi"

Suriye'ye sınır olan Kilis'te, göçmen kaçakçılığı yapan organizatörlere yönelik operasyon yapıldığını dile getiren Şahin, "Düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemizde son 2 ay içerisinde, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 13 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda 65 organizatör gözaltına alındı. Yakalanan 65 organizatörden 29'u tutuklandı 22 Şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Son 2 ay içerisinde ilimizde 79 düzensiz göçmen yakalandı. Geri gönderme merkezlerimizde bulunan 2 bin 129 düzensiz göçmen hakkında gerekli idari işlemler yapılarak geri dönüşleri sağlandı" dedi.

"974 asayiş olayının yüzde 97'si aydınlatıldı"

Emniyet ve Jandarma ekiplerinin hiç durmadan çalıştıklarını ve büyük bir hassasiyet gösterdiklerinin altını çizen Şahin, "İstikrarlı bir iç güvenlik ve huzur ortamının tesisi için, Kilis'te asayiş hizmetlerine büyük hassasiyet gösteriyoruz. Kilis'te hırsızlık başta olmak üzere, kişilere ve malvarlığına yönelik işlenen suçlara karşı kararlı bir mücadele veriyoruz. Son iki ayda meydana gelen 974 asayiş olaylarının yüzde 97'si aydınlatıldı. Malvarlığına karşı meydana gelen 56 olayın yüzde 84'ü aydınlatıldı. Kişilere karşı meydana gelen 416 olayın da yüzde 99'unu aydınlattık. Asayiş olaylarının aydınlatılmasında ise, geçen yıl ilk iki ayında olayların yüzde 95,'si, bu yılın ilk iki ayında ise olayların yüzde 97,3' ü aydınlatıldı. Kim olursa olsun, kendilerini hukukun üstünde gören, kamu düzenimizi ve vatandaşımızın huzurunu bozmaya çalışan tüm yapılanmalarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Kilis'te tescilli araç sayısı 62 bin 548, motosiklet sayısı ise 33 bin 869"

Kent genelinde tescilli araç ve nüfusa göre oranla motosiklet sayısıyla Türkiye'de Kilis'in 2. olduğunu söyleyen Şahin, "Kent genelinde en önemli çalışma alanlarından biriside trafik. Şehir içi ulaşımlarda vatandaşlarımız sıklıkla motosiklet kullanımını tercih etmektedir. İlimizde kayıtlı 62 bin 548 tescilli araç bulunmaktadır. Tescile kayıtlı araçlar içinde 33 bin 869 adet motosiklet bulunmaktadır. Motosiklet cinsi aracın tescilli araçlara oranı yüzde 55,1 ile Kilis, Türkiye'de 1. sıradadır. Kentte meydana gelen kazaların yüzde 58,6' sını motosikletlerin karışmış olduğu kazalar oluşturmaktadır. Nüfusa oranla kişi başına düşen motosiklet cinsi araç 0,21'dir. Bu veriye göre Kilis Türkiye'de 2. sıradadır. 2023-2024 yıllarında ilimizde motosikletlerin karışmış olduğu ölümlü kaza sayısı 4 olurken yaralanmalı kaza ise bin 19 dur. Tüm hemşerilerimden özellikle motosiklet kullanırken kask takmalarını, küçük yaşta çocuklara motosiklet kullandırtmamalarını, parklarını nizami yapmalarını ve trafik kurallarına uymalarını özellikle rica ediyorum" dedi.

"Zehir tacirlerine yönelik 39 ayrı operasyonda 35 şahıs yakalandı"

Kent genelindeki kalabalığın yoğun olduğu, tenha yerler ve okul bölgelerinde uyuşturucu ve uyarıcı maddenin uzak tutulması ve zehir tacirlerine yönelik kentin her noktasında operasyon yapıldığını söyleyen Şahin, "Uyuşturucu ile mücadelemiz bizim kırmızıçizgimiz. Kötü niyetli kişilerin gençlerimizin geleceğini karartmalarına, ocakları söndürmelerine asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Uyuşturucu ile mücadele Kilis'te son iki ayda, zehir tacirlerine yönelik 39 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 35 şahıs gözaltına alındı. Bunların 14'u tutuklandı. 8 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te Vali Tahir Şahin tarafından basın mensuplarına güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te Vali Tahir Şahin tarafından basın mensuplarına güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleşti - Son Dakika
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