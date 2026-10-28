Kilis'te yağışlı hava ulaşımı etkilerken sürücüler hız düşürüp kontrollü seyretti - Son Dakika
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Kilis'te yağışlı hava ulaşımı etkilerken sürücüler hız düşürüp kontrollü seyretti

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Kilis\'te yağışlı hava ulaşımı etkilerken sürücüler hız düşürüp kontrollü seyretti
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Kilis\'te yağışlı hava ulaşımı etkilerken sürücüler hız düşürüp kontrollü seyretti
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Kilis'te etkili olan yağışlı ve kasvetli hava günlük yaşamı ve ulaşımı etkiliyor. Otomobil ve motosiklet sürücüleri kayganlaşan yollarda hızlarını düşürerek kontrollü seyrediyor; şehrin ana arterlerinde ulaşımı aksatan bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kilis'te etkili olan yağışlı ve kasvetli hava, günlük yaşamı ve kentteki ulaşımı etkiliyor.

Kentte yağış nedeniyle yollarda ilerleyen otomobil ve motosiklet sürücüleri, muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla kontrollü şekilde seyretti. Yağış sırasında sürücülerin hızlarını düşürerek ilerlediği görüldü. Motosiklet sürücüleri, yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda dikkatli hareket etti.

Şehrin ana arterlerinde ise ulaşımı aksatan herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İHA
Motosiklet3. SayfaGüncelKilisYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te yağışlı hava ulaşımı etkilerken sürücüler hız düşürüp kontrollü seyretti - Son Dakika
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