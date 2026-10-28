Kilis\'te yağışlı hava ulaşımı etkilerken sürücüler hız düşürüp kontrollü seyretti

Kilis'te yağışlı hava ulaşımı etkilerken sürücüler hız düşürüp kontrollü seyrettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'te etkili olan yağışlı ve kasvetli hava günlük yaşamı ve ulaşımı etkiliyor. Otomobil ve motosiklet sürücüleri kayganlaşan yollarda hızlarını düşürerek kontrollü seyrediyor; şehrin ana arterlerinde ulaşımı aksatan bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kilis'te etkili olan yağışlı ve kasvetli hava, günlük yaşamı ve kentteki ulaşımı etkiliyor.
Kentte yağış nedeniyle yollarda ilerleyen otomobil ve motosiklet sürücüleri, muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla kontrollü şekilde seyretti. Yağış sırasında sürücülerin hızlarını düşürerek ilerlediği görüldü. Motosiklet sürücüleri, yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda dikkatli hareket etti.
Şehrin ana arterlerinde ise ulaşımı aksatan herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: İHA
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