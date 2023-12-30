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Kilis'te Yılbaşı Öncesi Kaçak ve Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika
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Kilis'te Yılbaşı Öncesi Kaçak ve Sahte İçki Operasyonu

Kilis Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesi yapılan operasyonda 34,84 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Kilis\'te Yılbaşı Öncesi Kaçak ve Sahte İçki Operasyonu
30.12.2023 - 14:16,
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Kilis'te polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki operasyonunda 34,84 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin yılbaşı denetim ve operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde operasyon başlattı. Yapılan çalışmalarda 18 şişe kaçak alkol, 48 kutu kaçak alkol olmak üzere toplamda 34,84 litre alkol ele geçirilerek 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te Yılbaşı Öncesi Kaçak ve Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te Yılbaşı Öncesi Kaçak ve Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika
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