 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kilise saldırısında saldırganların kullandığı otomobilin hareket halindeki görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kilise saldırısında saldırganların kullandığı otomobilin hareket halindeki görüntüsü ortaya çıktı

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıyı gerçekleştiren maskeli saldırganların kullandığı otomobilin hareket halindeyken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganların Polonya'dan getirilen araç, olay günü kullanılmış ve saldırganlar Başakşehir'de yakalanmıştır.

Kilise saldırısında saldırganların kullandığı otomobilin hareket halindeki görüntüsü ortaya çıktı
29.01.2024 - 23:27,
Abone Ol

Kilise saldırısında saldırganların kullandığı otomobilin hareket halindeki görüntüsü ortaya çıktı

İSTANBUL - Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde yaşanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren maskeli şahısların kullandığı otomobilin hareket halindeyken görüntüsü ortaya çıktı.

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleşen saldırıyı D.T. isimli Rus kökenli failin gerçekleştirdiği, Tacikistan uyruklu A.K.'nin ise silahının tutukluk yaptığı tespit edilmişti. Saldırganların kullandığı aracın 1 yıl önce Polonya'dan Türkiye'ye getirildiği, aracın bu süre içerisinde trafiğe çıkmadığı ve olay günü saldırganlar tarafından kullanıldığı öğrenildi. Polonya plakalı bir araç ile gelen saldırganların, Başakşehir Güvercintepe Mahallesinde yakalandığı öğrenildi.

Saldırganların kullandıkları aracın görüntüsü ortaya çıktı

1 yıl önce Polonya'dan Türkiye'ye getirilen aracın aracın olay günü saldırganlar tarafından kullanılan otomobilin hareket halindeyken görüntüsü ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye, Polonya, Sarıyer, Uluslararası, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kilise saldırısında saldırganların kullandığı otomobilin hareket halindeki görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika


00:13
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56
Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49
CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47
Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38
CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12
CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49
3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi

Son Dakika
00:13 Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56 Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49 CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47 Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38 CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12 CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31 Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05 CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 00:56:50. #1.11#
SON DAKİKA: Kilise saldırısında saldırganların kullandığı otomobilin hareket halindeki görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement