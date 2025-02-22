Kipaş Kağıt Fabrikası'nda Yangın: Kontrol Altına Alınamadı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kipaş Kağıt Fabrikası'nda Yangın: Kontrol Altına Alınamadı

Kipaş Kağıt Fabrikası\'nda Yangın: Kontrol Altına Alınamadı

Söke'deki Kipaş Kağıt Fabrikası'nda çıkan yangın devam ederken, Aydın Valisi durumu değerlendirdi.

22.02.2025 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde faaliyet gösteren Kipaş Kağıt Fabrikası'nın atık depolama alanında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Aydın Valisi Yakup Canbolat bölgeye gelerek yaptığı açıklamada, "Yangını kontrol altına aldık diyemeyiz ama belli bir aşama kaydettik" açıklamasında bulundu.

Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nın atık kağıtlarını9n depolandığı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye itfaiye, orman, sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangına müdahaleye başladı. Yangının büyümesi üzerine çevre illerden de takviye ekipler bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Vali Canbolat: "Yangını kontrol altına aldık diyemeyiz"

Aydın Valisi Yakup Canbolat yangın bölgesine gelerek çalışmaları yakından takip etti. Canbolat yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğin belirterek, "Bugün saat 10.55 gibi yangın başladı bölgede. Yangın Kipaş fabrikasının sıkıştırılmış atık kağıtları depoladığı alanda başladı. 30 bin tona yakın depolarının olduğu bir bölgede yangın çıktı. Yangının sebebi tespit edilmiş değil. Teknik inceleme sonucunda tespit yapılacak. Yangın hızla büyümesi üzerine jandarma, AFAD, emniyet, sağlık, Büyükşehir itfaiye, orman ekiplerimiz ilçedeki diğer tankerler hepsi müdahaleye başladılar. ve o saat itibari ile burada kriz merkezimizi oluşturduk. Ayrıca çevre ilerden de İzmir, Denizli, Muğla ve Manisa'dan takviye ekipler istedik buraya. Onlardan bir kısmı geldi, bir kısmı da yolda. Müdahalemiz devam ediyor. Yarım saat önce yandaki fabrikanın boyahanesine sıçradı, oraya müdahale edip söndürdük. Ama atık kağıtların olduğu bölgede yangın hala devam ediyor. Müdahalemiz de 7/24 üzerinden devam edecek. Şu an bölgede 61 araç, 400 personelle müdahale ediyoruz. Büyük geçmiş olsun. Bu konuda gerekli tedbirlerin arttırılması kanaatindeyiz. Biz burada sağlık ekibi de oluşturduk, dumandan etkilenenler olursa diye. Bir can kaybı ve yaralanma yok sadece müdahale den itfaiyecilerimiz de ve diğer personelden dumandan etkilenen personelimiz var. Onlara burada müdahale edip, hastaneye intikalleri sağlanıyor. Bir sıkıntı gözükmüyor şu an için. Kontrol altına aldık diyemeyiz şu an için, müdahale devam ediyor. Ama belli bir aşama kaydettiğimizi söyleyebilirim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Doğal Afetler, Güvenlik, Ekonomi, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, Çevre, Kipaş, Söke, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kipaş Kağıt Fabrikası'nda Yangın: Kontrol Altına Alınamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:11 Vatikan: Papa Franciscus’un durumu kritik Vatikan: Papa Franciscus'un durumu kritik
21:40 “İmamoğlu’nun diploması iptal edildi“ iddiasına CHP’den yanıt "İmamoğlu'nun diploması iptal edildi" iddiasına CHP'den yanıt
21:20 Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı Dev bankadan açıklama var Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var
20:29 Ege Denizi’nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor
17:32 Gelecek Partisi’nin kurucularındandı Serap Yazıcı istifa etti Gelecek Partisi'nin kurucularındandı! Serap Yazıcı istifa etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
07:56 İstanbul’da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız
07:40 Trump, Moskova’ya gidecek mi İddialara yanıt verdi Trump, Moskova'ya gidecek mi? İddialara yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 22:53:40. #1.12#
SON DAKİKA: Kipaş Kağıt Fabrikası'nda Yangın: Kontrol Altına Alınamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.