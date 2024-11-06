Kira Ödemeyen Anaokuluna Pankartlı Protesto - Son Dakika
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Kira Ödemeyen Anaokuluna Pankartlı Protesto

Kira Ödemeyen Anaokuluna Pankartlı Protesto

İzmir'de mülk sahibi, kira tahsil edemediği anaokuluna pankartla protesto düzenledi.

06.11.2024 15:18
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İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan özel bir anaokulu işleten kiracısından tam 1 yıldır kira alamadığını, faizi ve masraflarıyla birlikte 1 milyon lira alacağı olduğunu söyleyen mülk sahibi, "Anaokulu bir yıldır kirasını ödemiyor" yazılı pankartla kiracısını protesto etti.

İzmir'in Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi'nde müzisyen N.G.'nin işlettiği Özel Yeni Nesil Anaokulu'ndan 12 ay boyunca kira tahsil edemediğini söyleyen mülk sahibi Doğan Yılmaz (62), masraflarla birlikte 1 milyon lirayı bulan alacağını, iddiaya göre kiracıdan tahsil edemedi. Alacakları için suç duyurusunda bulunan Yılmaz, kiracısı hakkında avukatı aracılığıyla icra dairesine başvuracak icra takibi başlattı. Kiracı bunlara rağmen herhangi bir ödeme yapmayınca da mülk sahibi çareyi ilginç bir yola başvurarak buldu.

Anaokulu bir yıldır kirasını ödemiyor

Hazırlattığı bir pankartın üzerine 'Anaokulu 1 yıldır kirasını ödemiyor' yazdıran Doğan Yılmaz, çevredeki vatandaşların meraklı bakışları altında okulun önüne getirdiği aracın üzerine pankartı astı. Yılmaz, pankartıyla kiracısını protesto ederken, "Bu ay ile beraber tam 13 aydır kiramı alamıyorum. Daha önce de zaten demiyordu ve haciz yoluyla alıyordum. Açtığımız davayı kazandık ancak kararı istinafa verdi. Karar istinafta beklediği için şu anda hala kira vermeden anaokulunu işletiyor. Yasal yollardan kirayı ödemeyi kabul etmiyor. Kendisi burada para kazanmaya devam ediyor. Biz de çaresiz kaldık ve en son çareyi bu pankartı hazırlamakta bulduk. Belki utanır dedik ama fayda etmiyor. Kirayı ödeyene kadar bu yola devam edeceğiz" dedi.

İddialara sessiz kaldılar

Mülk sahibinin kirasını ödememekle suçlanan anaokulu yetkilileri ise yönetilen suçlamalar hakkında açıklama yapmaktan kaçınarak iddialar karşısında sessiz kaldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kira Ödemeyen Anaokuluna Pankartlı Protesto - Son Dakika

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