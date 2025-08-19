Kiracı, Elektrik Faturası Kavgasında Mahkeme Karşısında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kiracı, Elektrik Faturası Kavgasında Mahkeme Karşısında

Kiracı, Elektrik Faturası Kavgasında Mahkeme Karşısında
19.08.2025 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de ödenmeyen elektrik faturası yüzünden kiracı, ev sahibini öldürmekten yargılanıyor.

Kayseri'de elektrik faturasını ödenmediği gerekçesiyle çıkan kavgada ev sahibini öldüren kiracı; Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

Kayseri'de Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'ndeki 8 Kasım 2019 tarihinde Resul T., üzerine kayıtlı elektrik faturasını ödemediğini iddia ettiği kiracısı Fatih B. ile konuşmak için evine gittiğinde çıkan kavgada, Fatih B.'nin bıçak darbeleriyle hayatını kaybetmişti. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucu Fatih B. 11 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Yargıtay'ın cezayı az bularak bozmasının ardından Fatih B.; Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Tutuklu Fatih B. ve maktul Resul T.'nin yakınlarının hazır bulunduğu duruşmada Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını isteyen Resul T.'nin yakınlarının avukatı; "Bu olayda en masum, en günahsız kişi Resul T.'dir. Fatih B.; telefon açıp yeni evli olan Bayram T.'ye telefon etmiş, bunun üzerine Bayram T. öfkelenerek sanığın bulunduğu yere gitmiştir. Resul T.; olayları sakinleştirmeye gitmiştir. Özür dilemesini istiyor. Buna karşılık sanık ve ailesi olayı büyütmek için başkalarını da çağırıyor" diyerek tahrik indirimi uygulanmamasını, uygulanacaksa da en alt sınırdan uygulanmasını talep etti.

Sanık Fatih B. ise, tutukluluk süresinin de göz önünde bulundurularak tahliyesini talep etti. Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti Yargıtay'ın bozma kararına uyarak sanığa 14 yıl 2 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına karar verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Elektrik Faturası, Yerel Haberler, Yargıtay, Cinayet, 3-sayfa, kayseri, kiracı, Güncel, Yargı, Hukuk, Hakim, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kiracı, Elektrik Faturası Kavgasında Mahkeme Karşısında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü 17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada
Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı
CHP’li ilçe başkan adayının iş yerine silahlı saldırı Gerçek bambaşka çıktı CHP'li ilçe başkan adayının iş yerine silahlı saldırı! Gerçek bambaşka çıktı
İstanbul’daki suç örgütü operasyonunda 10 kişi için tutuklama talebi İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda 10 kişi için tutuklama talebi
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
Yılmaz Vural: Kulağıma bilgi geldi, Fenerbahçe’ye transfer oluyor Yılmaz Vural: Kulağıma bilgi geldi, Fenerbahçe'ye transfer oluyor

14:17
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 15:35:39. #7.13#
SON DAKİKA: Kiracı, Elektrik Faturası Kavgasında Mahkeme Karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.