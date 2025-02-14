Kiracıya Silahlı Saldırı Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kiracıya Silahlı Saldırı Görüntüleri Ortaya Çıktı

Bolu'da ev sahibi kiracısını silahla yaraladı, dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

14.02.2025 20:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kiracısına dehşeti yaşatmıştı... O anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Ev sahibi kiracısını böyle vurmuş

BOLU - Bolu'da bir ay önce ev sahibinin kiracısını silahla yaraladığı olayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, ev sahibinin belinden çıkardığı silahla kiracısına ateş ettiği anlar yer aldı.

Olay, 16 Ocak'ta Çıkınlar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Ev sahibi N.G. ile oğlu E.G. ve kiracıları M.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle E.G. ile M.Ş. kavga etmeye başladı. Ev sahibi N.G.'nin yanında bulunan silahı çıkarmasıyla kiracı evden uzaklaşmaya çalıştı. M.Ş.'nin peşinden koşan N.G. defalarca ateş etti. M.Ş., silahtan çıkan kurşunların bacağına isabet etmesi sonucunda yaralandı. M.Ş., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, N.G. ile oğlu E.G. de gözaltına alındı.

Bu anların cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ev sahibi N.G. ve oğlu E.G.'nin kiracı M.Ş. ile tartıştığı, ardından yol kenarında kovalamaca şeklinde devam eden kavgada, N.G.'nin belinden çıkarttığı silahla kiracıya defalarca ateş ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, kiracı, Güncel, Bolu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kiracıya Silahlı Saldırı Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:06 İstanbul’da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu İstanbul'da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu
20:26 Pakistan’dan Togg’a Dombra’lı paylaşım Pakistan'dan Togg'a Dombra'lı paylaşım
19:16 Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor
18:54 Tarih verildi, İstanbul’a kar yeniden geliyor Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor
18:32 CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar
08:45 Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar
08:25 Devrim Özkan, hayatını değiştiren kişiyi paylaştı: Minnettarım Devrim Özkan, hayatını değiştiren kişiyi paylaştı: Minnettarım
08:23 Fenerbahçe kazandı, Galatasaray kaybetti İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum Fenerbahçe kazandı, Galatasaray kaybetti! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
08:20 Kuzey Kore’den ABD’ye uyarı: Kendi başlattığınız yangında yanmayın Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: Kendi başlattığınız yangında yanmayın
08:03 Muslera’yı çıldırtan soru Duyar duymaz röportajı terk etti Muslera'yı çıldırtan soru! Duyar duymaz röportajı terk etti
07:14 Yunanistan bu köylere yerleşenlere 380 bin TL ödeyecek Yunanistan bu köylere yerleşenlere 380 bin TL ödeyecek
06:16 Üsküdar’da toprak kayması 9 daire ve 3 iş yeri tahliye edildi Üsküdar'da toprak kayması! 9 daire ve 3 iş yeri tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 21:40:29. #1.13#
SON DAKİKA: Kiracıya Silahlı Saldırı Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.