Kırıkhan\'da Devrilen Araçta Sürücü Yaralandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kırıkhan ilçesine bağlı Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarına devrildi.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralanan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.