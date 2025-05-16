Çilingirle açılan dairede dehşet! Buzdolabı ve dondurucudan parçalanmış ceset çıktı

Kırıkkale'de çilingir yardımı ile açılan bir apartman dairesinde parçalanmış erkek cesedi bulundu.

CESEDİ PARÇALAYIP BOZDOLABINA VE DERİN DONDURUCUYA GİZLEMİŞ

Uzun süredir kiracısına ulaşamayan ev sahibi C.Ç., çilingir yardımıyla dairenin kapısını açtırdı. Evde yaptığı kontrol sırasında, derin dondurucu ve buzdolabının içinde çöp poşetlerine sarılı bir cesetle karşılaşınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile birlikte sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

CESET 11 YIL ÖNCE KAYBOLAN KİŞİYE AİT ÇIKTI

Cumhuriyet savcısının nezaretinde yapılan detaylı incelemede, dondurucularda saklanan cesedin erkek bir kişiye ait olduğu tespit edildi. Ceset, tabuta konularak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin, yaklaşık 11 yıl önce aranan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu değerlendiriliyor. Polis, olayın nasıl gerçekleştiğini ve cinayet sebebini belirlemek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli de gözaltına alındı.

KİRACI ÖLDÜ, ÖDEMELER HİÇ AKSAMADI

Cinayetin işlendiği evde kiracı olarak ikamet eden Meliha Veske'nin ise 3 Mayıs'ta sağlık problemlerinden dolayı hayatını kaybettiği belirtildi. Ev kirasının ve elektrik faturasının da düzenli olarak ödendiği dikkat çekti.

"HİÇ KOKU HİSSETMEDİK"

Olay sonrası konuşan apartman sakini Lütfü Gümüşsoy, "Uzun zamandır kimin oturduğunu bilmiyoruz. 'Eşyalarıyla birlikte kiraya verdik' demişlerdi. Geleni gideni merak ediyorduk. Ev sahibi de 'Kirasını alıyorum' diyordu. Biz de birisi var sanıyorduk. Karşı komşulara soruyorduk, 'Buraya gelen giden var mı?' diye. Onlar da 'Kimseyi görmüyoruz' diyorlardı. Dün ev sahibi geldi, 'Çilingir getireceğim, evi açtıracağım. Problemli bir durum var' dedi. Bilgimiz bu kadar. 2002'den beri bu binadayım, böyle bir şey hiç yaşanmadı. Hiç kokuda hissetmedik. Elektrik faturası geliyordu, demek ki ödüyorlar diye düşünüyordum" ifadelerini kullandı.