Kırıkkale'de 197 Kişi Sorgulandı, 6 Araç Ceza Kesildi

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Kırıkkale polis ekiplerince 197 kişinin sorgulandığı denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden 6 araca toplamda 4 bin 140 lira ceza kesildi. Evrak eksiklikleri bulunan 7 işletme hakkında da idari işlemler yapıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 4 Haziran 2024 tarihinde il genelinde geniş çaplı bir denetim gerçekleştirildi. Bankalar ve Osman Tiryaki Caddeleri üzerinde bulunan umuma açık işyerlerinde yapılan denetimlerde toplam 297 şahıs sorgulandı. Trafik kurallarını ihlal eden 6 araca toplamda 4 bin 140 lira idari trafik cezası kesildi. Ayrıca, evrak eksiklikleri tespit edilen 7 işletmeye gerekli işlemler uygulandı. - KIRIKKALE