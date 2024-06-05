Kırıkkale'de 197 Kişi Sorgulandı, 6 Araç Ceza Kesildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de 197 Kişi Sorgulandı, 6 Araç Ceza Kesildi

Kırıkkale polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 197 kişi sorgulandı ve trafik kurallarını ihlal eden 6 araca toplamda 4 bin 140 lira ceza kesildi. Ayrıca, evrak eksiklikleri bulunan 7 işletme hakkında da idari işlemler yapıldı.

05.06.2024 18:10
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Kırıkkale polis ekiplerince 197 kişinin sorgulandığı denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden 6 araca toplamda 4 bin 140 lira ceza kesildi. Evrak eksiklikleri bulunan 7 işletme hakkında da idari işlemler yapıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 4 Haziran 2024 tarihinde il genelinde geniş çaplı bir denetim gerçekleştirildi. Bankalar ve Osman Tiryaki Caddeleri üzerinde bulunan umuma açık işyerlerinde yapılan denetimlerde toplam 297 şahıs sorgulandı. Trafik kurallarını ihlal eden 6 araca toplamda 4 bin 140 lira idari trafik cezası kesildi. Ayrıca, evrak eksiklikleri tespit edilen 7 işletmeye gerekli işlemler uygulandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de 197 Kişi Sorgulandı, 6 Araç Ceza Kesildi - Son Dakika

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