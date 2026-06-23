Ağa dolanan yılanları itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Ağa dolanan yılanları itfaiye ekipleri kurtardı

Ağa dolanan yılanları itfaiye ekipleri kurtardı
23.06.2026 09:06  Güncelleme: 09:08
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Kırıkkale'nin Çullu Mahallesi'nde bir bahçede ağa dolanmış halde bulunan 5 yılan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hayvanat bahçesine teslim edildi.

Kırıkkale'de itfaiye ekipleri tarafından ağa dolanmış halde yakalanan 5 yılan, hayvanat bahçesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çullu Mahallesi'nde bahçesindeki yılanları fark eden vatandaşlar, durumu Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bahçeye gelen ekipler, yaptıkları kontrolde 5 yılanın ağa dolandığını tespit etti. İtfaiye ekipleri, yılanları bulundukları yerden dikkatli bir çalışmayla aldı. Muhafaza altına alınan 5 yılan, Keskin Karıştıran Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Ağa dolanan yılanları itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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