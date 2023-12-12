Kırıkkale\'de Aranan Şahıs Yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan bir şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 4-10 Aralık'ta asayiş suçlarıyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 133 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklandı, 132'si hakkında ise adli işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan aranan 11 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 10 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Ayrıca, 2 bin 602 kişi ve 304 aracın sorgulandığı çalışmalarda, ruhsatsız 2 tabanca, 4 fişek ve 8,31 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. - KIRIKKALE