Kırıkkale\'de Bin 320 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta bin 320 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'dan Kırıkkale'ye sentetik hap getirileceği ihbarı üzerine plakası belirlenen otomobili Kalankadı Mevkiinde durdurdu. Araçta bulunan U.Ş., S.Z. ve B.Y.'nin üzerinde yapılan aramada bin 320 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden B.Y., karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen U.Ş., "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden S.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRIKKALE