Kırıkkale'de DEAŞ'a operasyon: Yabancı şahıs gözaltında

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Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bir şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, örgütte faaliyette bulunduğu yabancı uyruklu M.Q.H.A.M.'yi şehir merkezinde kaldığı evde yakaladı. DEAŞ üyesi, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KIRIKKALE