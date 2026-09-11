Kırıkkale'de dilenci denetiminde ilginç protesto, ceza uygulandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de dilenci denetiminde ilginç protesto, ceza uygulandı

Kırıkkale\'de dilenci denetiminde ilginç protesto, ceza uygulandı
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Kırıkkale Belediyesi zabıta ekipleri, şehir merkezinde dilencilik yapan kişilere yönelik denetim düzenledi. Tespit edilen dilencilere Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanırken, görüntü alan gazetecilere tepki gösteren bazı dilenciler kameralara alkışlayarak protesto etti.

Kırıkkale'de dilencilere yönelik denetimde ilginç anlar kameraya yansıdı. Gazetecilere tepki gösteren gruptaki bir kişi, görüntü alınmasını alkışlayarak protesto etti.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu şehir merkezinde dilencilik yapan kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler tarafından tespit edilen dilenciler, işlem yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Dilencilik yaptığı belirlenen kişiler hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi kapsamında idari para cezası uygulanırken, dilencilikten elde edilen paralara ilişkin de idari işlem yapıldı. Denetim sırasında gazetecilerin görüntü aldığını fark eden bazı dilenciler ise tepki gösterdi. Kameralara karşı alkışlayarak protestoda bulunan dilencilerin tavırları dikkat çekti.

Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Eryılmaz, İHA'ya yaptığı açıklamada, vatandaşların iyi niyetini istismar ederek duygu sömürüsü yapan kişilere yönelik denetimlerin devam edeceğini söyledi. Eryılmaz, "Kimsenin mağduriyetini istismar ederek vatandaşlarımızdan para talep etmesine müsaade etmeyeceğiz. Kırıkkale'mizin huzuru, güvenliği ve düzeni için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Hemşerilerimizden bu konuda duyarlı olmalarını ve ekiplerimize destek vermelerini rica ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Kırıkkale Belediyesi, Kırıkkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Zabıta, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de dilenci denetiminde ilginç protesto, ceza uygulandı - Son Dakika

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