 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırıkkale'de firari uyuşturucu suçlusuna hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de firari uyuşturucu suçlusuna hapis cezası

Kırıkkale'de uyuşturucu madde bulundurma suçundan 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale\'de firari uyuşturucu suçlusuna hapis cezası
18.12.2023 - 12:02,
Abone Ol

Kırıkkale'de uyuşturucu madde bulundurma suçundan 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretimyapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde yapılan GBT kontrollerinde, "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan hakkında 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ü. isimli şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Narkotik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de firari uyuşturucu suçlusuna hapis cezası - Son Dakika


11:40
Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31
İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26
Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:23
İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:22
Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:15
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10
İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
11:07
Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü

Son Dakika
11:40 Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31 İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26 Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:22 Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:23 İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:15 Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10 İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
11:07 Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü
11:05 Gine'de petrol terminalinde meydana gelen patlamada 8 kişi öldü
10:41 İsrail'in Gazze'de yanlışlıkla öldürdüğü 3 rehine yemek artıklarını kullanarak acil yardım çağrısı yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 12:03:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de firari uyuşturucu suçlusuna hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement