Kırıkkale\'de firari uyuşturucu suçlusuna hapis cezası

Kırıkkale'de uyuşturucu madde bulundurma suçundan 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretimyapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde yapılan GBT kontrollerinde, "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan hakkında 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ü. isimli şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE