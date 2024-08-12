Kırıkkale\'de Hırsızlık Olaylarında Yüzde 25 Azalma

3.Sayfa

İl genelindeki asayiş, narkotik, terör, trafik ve kaçakçılıkla ilgili olarak son 3 ayda elde edilen verileri, paylaşan Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, ev ve iş yeri hırsızlıklarında yüzde 25 azalma görüldüğünü açıkladı.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 1 Mayıs-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen güvenlik çalışmaları ve elde edilen istatistikleri kamuoyuyla paylaştı. Vali Makas, " Türkiye'nin huzuru, Kırıkkale'mizin huzuru için emniyet ve jandarma teşkilatımızla 7 gün 24 saat esasına göre fedakarca çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın kendisini huzur ve güvende hissetmesi tek amacımızdır" dedi.

Vali Makas, kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçların aydınlatılmasına yönelik olağanüstü gayret sarf ettiklerini belirterek, son 3 ayda 3 bin 210 asayiş olayının meydana geldiğini, 3 bin 112 kişi hakkında işlem yapıldığını ve 28 kişinin tutuklandığını ifade etti. Ayrıca, suç aydınlatma oranında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 oranında artış yaşandığını vurguladı. Evde, iş yerinde ve oto hırsızlıklarında ise yüzde 25 oranında azalma görüldüğünü ekledi.

Vali Makas, vatandaşları güvenli internet sitelerinde alışveriş yapmaları konusunda uyardı ve kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp telefonla arayarak altın, para veya hesap numarası isteyenlere itibar etmemeleri gerektiğini hatırlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele'de kararlılıkla devam ettiklerini belirten Vali Makas, kaçakçılık olaylarına karıştığı tespit edilen 85 kişi hakkında işlem yapıldığını ve bu kişilere karşı mücadelenin sürdüğünü açıkladı.

Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında ise uyuşturucu ile mücadelenin yoğun şekilde devam ettiğini belirten Vali Makas, geçen yıla göre narkotik olaylarda yüzde 23,5 oranında bir artış yaşandığını ve toplamda 364 olayın meydana geldiğini söyledi. Bu olaylarda 667 kişi hakkında işlem yapıldığını, 12 kişinin tutuklandığını ve 8 kişiye adli kontrol kararı verildiğini kaydeden Vali Makas, uyuşturucu talebinin azaltılması için bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin tüm birimlerle eşgüdüm içinde sürdürüldüğünü belirtti.

Terörle mücadele başlığı altında gerçekleştirilen operasyonlarda da 34 şahsa işlem yapıldığını, FETÖ/PDY üyesi 2 şahsın tutuklandığını ve 2 yabancı uyruklu kişinin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiğini belirten Makas, öğrenim çağındaki gençlerin terör örgütlerinin faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Trafik verileriyle ilgili olarak da trafik kazalarının ve ölümlerin azaltılmasına yönelik eğitim, denetim ve kontrol faaliyetlerinin 25 ekip ve 141 personelle 7 gün 24 saat sürdürüldüğünü belirten Vali Makas, son 3 ayda 667 trafik kazası yaşandığını, 87 bin 337 aracın denetlendiğini ve bin 157 aracın trafikten men edildiğini söyledi.

6284 sayılı kanun kapsamında kadına yönelik şiddet ve çocuklara karşı işlenen suçları önemsediğini belirten Vali Makas, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme faaliyetleri icra ettiklerini söyledi. Bu çerçevede, son 3 ayda 630 vatandaşın akıllı telefonuna KADES uygulamasının yüklendiğini ve 2 bin 703 vatandaşın bilgilendirildiğini açıklayan Vali Makas, emniyet, jandarma, sağlık teşkilatları ve diğer ilgili kurumlara teşekkür ederek, Kırıkkale'nin huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti. - KIRIKKALE