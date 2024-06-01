Kırıkkale'de İtfaiye Ekipleri Sıkışan Çocuğu Kurtardı - Son Dakika
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Kırıkkale'de İtfaiye Ekipleri Sıkışan Çocuğu Kurtardı

Kırıkkale\'de İtfaiye Ekipleri Sıkışan Çocuğu Kurtardı

Kırıkkale'de bir markette alışveriş yaparken parmağı alışveriş arabasına sıkışan küçük çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekibi, çocuğun parmağını keserek sıkıştığı plastiği çıkarttı. Olayın ardından çocuk ve ailesi rahat bir nefes aldı.

01.06.2024 20:20
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Kırıkkale'de parmağı marketteki alışveriş arabasına sıkışan küçük çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte alışveriş için markete giden küçük çocuğun parmağı market arabasına sıkıştı. Market arabasının çocuk bölümündeki deliğe parmağını sıkıştıran çocuğu gören ailesi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, çocuğun parmağını, sıkıştığı plastiği keserek çıkarttı. İtfaiye ekibinin çalışması sırasında büyük korku yaşayan çocuğu ailesi ve çevredeki vatandaşlar, çocuğun kurtarılmasının ardından rahat bir nefes aldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de İtfaiye Ekipleri Sıkışan Çocuğu Kurtardı - Son Dakika

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