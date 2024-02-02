Kırıkkale\'de Kaçak Tütün Operasyonunda 225 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi

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Kırıkkale'de 6 şüphelinin gözaltına alındığı kaçak tütün operasyonunda 225 bin adet içi dolu makaron ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak tütün ticareti ve üretiminin engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Keskin ilçesinde polis ekiplerince yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir aratan 225 bin adet içi dolu makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, diğer 2 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest kaldı. - KIRIKKALE