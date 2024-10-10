Kırıkkale'de Kaybolan Kadın İçin 2 Tutuklama Daha - Son Dakika
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Kırıkkale'de Kaybolan Kadın İçin 2 Tutuklama Daha

Kırıkkale'de kaybolan Sevgi Gülden Yalçıner soruşturmasında tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

10.10.2024 09:43
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Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 16 gün önce kaybolan kadının soruşturmasında 2 şüpheli daha tutuklandı.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesi Karaağıl köyünde 16 gün önce kaybolan 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner'i arama çalışmaları devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklandı. Sevgi Gülden Yalçıner'in kaybolması ile ilgili tutuklu sayısı 4'e çıktı. Jandarma ve dalgıç ekiplerinin Kızılırmak Nehri ve köy çevresindeki arama çalışmaları sürüyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Kaybolan Kadın İçin 2 Tutuklama Daha - Son Dakika

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