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Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 4 Kişi Yara Almadan Kurtuldu - Son Dakika
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Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 4 Kişi Yara Almadan Kurtuldu

Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunda meydana gelen kazada, İlknur S. idaresindeki otomobil takla attı. Kazada sürücü ile birlikte 4 yolcu yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Kırıkkale\'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 4 Kişi Yara Almadan Kurtuldu
27.01.2024 - 17:08,
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Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin metrelerce takla attığı kazadan 4 kişi yara almadan kurtuldu.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D200 kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlknur S. idaresindeki 19 AEJ 468 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kara yoluna ters devrilen otomobildeki sürücü ile 4 yolcu kazadan yara almadan kurtuldu.

Polis ekiplerince, kaza alanında yapılan tahkikatın ardından kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 4 Kişi Yara Almadan Kurtuldu - Son Dakika


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